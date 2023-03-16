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KIRKLARELİ (AA) - Demirköylü güreşçiler, okullar arası grup şampiyonasında mindere çıkacak.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde okullar arası güreş müsabakaları yapıldı.

Küçük erkekler, yıldız erkek ve yıldız kız serbest güreş kategorilerinde müsabakalara katılan Demirköy Belediye Spor Kulübü'nün 15 sporcusu Sakarya'da yapılacak grup şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Grup şampiyonası 6 Nisan'da yapılacak.

- Demirköy'e kapalı spor salonu yapılacak

Demirköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak kapalı spor salonu ve çevre düzenlemesi projesinin yer teslimi yapıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, kapalı spor salonu için geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanlığının ihale gerçekleştirdiğini kaydetti.

İlçeye güzel bir spor tesisi kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Gün, ilçede sportif tesislerin olmasıyla gençlerin spor ile daha çok ilgileneceğine inandığını söyledi.

Yüklenici firma ile tesisin yapımı için yer teslimi sözleşmesi yaptıklarını dile getiren Gün, en kısa sürede yapımına başlanarak tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

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