Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan şap hastalığına ilişkin açıklama:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Trakya'da şap hastalığıyla ilgili bir sorun görülmediğini söyledi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde şap hastalığına rastlanmadığını ifade etti.

Trakya'nın, şap hastalığından 13 yıldır ari bölge olduğunu vurgulayan Aksoy, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimi yapabilirler." dedi.

Bölgede hem hayvan refahı hem de hayvan sağlığı konusunda bir sorun yaşanmadığını dile getiren Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığının bazı illerde görülen hastalığa yönelik hızla reaksiyon verdiğini belirtti.

Bazı illerde aşılamaların başladığını, Kırklareli'nde de tekrar aşılama yapılacağını anlatan Aksoy, "Zaten sürekli kontrol ve aşılamalar yaptığımız için bizim bölgemizle ilgili bir problem görülmüyor. Vatandaşlarımız rahat olsunlar bu konuda. Bu hayvanların eti kesildiğinde pişirilip veya kavurma yapılıp yenildiğinde insanlara hiçbir zararı, hiçbir hastalık bulaşma riski yok." diye konuştu.

Şap hastalığından ari olan Trakya'nın hayvan hareketliliğine kapalı olduğunu hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bizim bütün kesimler kontrollü şekilde mezbahanelerde olduğu için her hayvanın sağlık kontrolü yapılıyor. Dolayısıyla kaçak bir hayvanın Trakya'daki aşılı ari bölgeye girmesi mümkün değil. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimlerini yapabilirler. Kırklareli'nde 465 bine yakın küçükbaş, 155 bin civarı da büyükbaş hayvanımız var. Türkiye'deki en büyük 124 ari işletmemiz ve Avrupa Birliği onaylı işletmelerimiz var. Türkiye'den sadece Avrupa Birliği'ne ve Avrupa ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı bizim ilimizden, bizim bölgemizden Trakya'dan yapılıyor. Dolayısıyla bizim bölgemiz bu konuda en hassas bölgelerden bir tanesi."

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