Kırklareli'nde 46 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında C.Ş. yönetimindeki otomobili durdurdu.

C.Ş'nin düzensiz göçmenleri taşıyan midibüslere öncülük yaptığını tespit eden ekipler, yol uygulamasında 2 midibüsü daha durdurup kontrol etti.

Midibüslerde, yurt dışına çıkma hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli de jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanıp sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, bu suçta kullanılan 3 araca da el konuldu.

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