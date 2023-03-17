Kırklareli'nde öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada Atatürk İlk ve Ortaokulu, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı Ortaokulu ve Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesindeki Atatürk İlkokulunda öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği ve karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servis araçlarına binme ve inme konularında uygulamalı eğitim verdi.

Demirköy İğneada Atatürk İlk ve Ortaokulunda öğrencilere iz takip köpeği gösterisi yapıldı.

Ayrıca, trafik jandarması ekiplerince okul çevresi trafik düzenlemesi faaliyetleri kapsamında okul servis araç şoförleri bilgilendirildi.





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