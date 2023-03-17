CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" mesajı

KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, Çanakkale ruhunun ilelebet yaşayacağını belirtti.

Türk milletinin tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" sözünü duyurduğunu aktaran Gündoğdu, bağımsızlık sevdasını ezelden beri yüreğinde taşıdığını kaydetti.

18 Mart tarihinin yüce milletin içindeki milli egemenlik ruhunu tüm dünyaya haykırdığı şanlı gün olduğunu vurgulayan Gündoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihte eşi benzeri bulunmayan bir destan olan Çanakkale Zaferi, bizleri cumhuriyetimize kavuşturan en önemli adımıdır. Çanakkale Zaferi'nde milletimiz bağımsızlığı uğruna neleri feda edebileceğini dostta düşmana göstermiştir. Çanakkale Zaferi büyük Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin temellerini atan, Mustafa Kemal Atatürk gibi dahi bir lideri bizlere armağan eden eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Uğruna cansiperane savaşarak bizlere miras bırakılan kutsal vatan topraklarımızın emin ellerde olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kahramanlık destanımız Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde zaferimizi altın harflerle tarihe yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu cennet vatanımızın bağımsızlığı, bütünlüğü, huzur ve güveni için yaşamlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum."

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