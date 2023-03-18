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Trakya'da Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi

AA

Trakya'da Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi

EDİRNE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108’nci yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'in şehitlik defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile gaziler katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü tarafından anıta çelenk sunuldu.

Vali Vekili Yusuf Güler, şehitlik defterini imzaladı.

Güler, konuşmasında, Tüm savaşlar gibi Çanakkale’de de soylu ve yüce bir savaş verildiğini belirtti.

Çanakkale'nin bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Güler, "Çanakkale, Türk'ün destanlaşan bir zafer abidesidir. "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen büyük komutan en büyük Türk Atatürk'ün müthiş askeri dehasıyla ve yüzbinlerce Mehmetçiğin asil kanlarıyla yazılmıştır. Mehmetçiğimize ve yüce Türk ulusuna düşen bu zaferin ölerek ölmezlikler yeşerten kahramanlıklarını milletin sesini duyurmaktır. Bu zafer kendine en yaraşır biçimde tebrik edilmesidir, kutlanmalıdır. Dünya durdukça anadolu göklerinde şehit allarına bürünmüş bir ay ve yıldız ve Atatürk’ün eseri Türkiye Cumhuriyeti baki kalacaktır." diye konuştu.

Daha sonra Güler ve beraberindeki 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere ve kurum müdürleri şehit kabirleri ile Kırkşehitler Anıtı'na da çiçek bırakarak dua okudu.

Tören Kültür Merkezi'nde devam etti.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Vali Aziz Yıldırım şehitlik defterini imzaladı.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra Vali Yıldırım ve protokol üyeleri şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti.

Yıldırım, bir süre şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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