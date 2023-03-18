Kırklareli Valisi Ekici'nin Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici'nin Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajı

AA

Kırklareli Valisi Ekici'nin Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılını kutlamanın onurunun yaşandığını belirtti.

Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda 'Çanakkale Geçilmez' dediğini aktaran Ekici, 18 Mart 1915 tarihinde zaferle taçlandırdığı Çanakkale Savaşı'nın milletin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu kaydetti.

Çanakkale Zaferinin istiklal savaşında elde edilen zaferin adeta bir "ön sözü" ve başlangıcı olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihidir. Kahraman askerlerimizin inanç ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda en büyük gücümüz olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kelimeleriyle Çanakkale "Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan" zaferin adıdır. Millet olarak bize düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde ağaçta asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ağaçta asılı kalan güvercin itfaiye ...
Trakya'da Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi
YEREL HABERLER Trakya'da Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ...
Lüleburgaz'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nde jandarma bir haftada 399 düzensiz göçmeni yakaladı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma bir haftada 399 düzensiz ...
Kırklareli'nde çiftçilere 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çiftçilere 800 kilogram nohut tohumu ...
CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" mesajı
YEREL HABERLER CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun "18 Mart ...
Kırklareli'nde öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" ...
Kırklareli'nde 46 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 46 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan şap hastalığına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan şap ...
Lüleburgaz'da "S plaka" uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da "S plaka" uygulaması başlatıldı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
KTSO Başkanı Ilık: Risksiz görülen Kırklareli, taleplere cevap veremeyecek noktada
YEREL HABERLER KTSO Başkanı Ilık: Risksiz görülen Kırklareli, ...
Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları ve Erikli Gölü korunacak hassas alan ilan edildi
YEREL HABERLER Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları ve Erikli Gölü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.