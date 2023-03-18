Kırklareli Valisi Ekici'nin Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılını kutlamanın onurunun yaşandığını belirtti.

Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda 'Çanakkale Geçilmez' dediğini aktaran Ekici, 18 Mart 1915 tarihinde zaferle taçlandırdığı Çanakkale Savaşı'nın milletin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu kaydetti.

Çanakkale Zaferinin istiklal savaşında elde edilen zaferin adeta bir "ön sözü" ve başlangıcı olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihidir. Kahraman askerlerimizin inanç ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda en büyük gücümüz olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kelimeleriyle Çanakkale "Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan" zaferin adıdır. Millet olarak bize düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

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