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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz Şehitliği'nde düzenlenen törene Kaymakam Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Kayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birdeniz Şan ile kamu kurum ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. daha sonra saygı atışı yapıldı.

Kaymakam Yüce ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından program Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde devam etti.

Törenlerin ardından Kaymakamı Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ve protokol üyeleri şehit ailelerini de ziyaret etti.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu, Oklalı ve Düğüncübaşı köylerine, 19 Mart Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 08.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da çalışmanın yapılacak saatlerde tedbir almaları istendiği yer alıyor.

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