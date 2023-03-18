Kırklareli'nde şehit aileleri ve gazilerden deprem bölgesine kuru gıda desteği

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Valilik öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemeleri, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.

Afetzedelerin beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla Kırklareli'nde yaşayan şehit aileleri ve gaziler, kuru gıda desteğinde bulundu.

Kamyona yüklenen yardım malzemeleri, Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törenle bölgeye gönderildi.

Okunan duanın ardından yardım kamyonu, Hatay'ın İskenderun ilçesine uğurlandı.

Törene, Vali Vekili Yusuf Güler, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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