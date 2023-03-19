KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da caz konserleri devam ediyor.
Lüleburgaz Belediyesi "LüleburCaz" konserleri kapsamında, 28 Mart'ta Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde caz konseri düzenlenecek.
Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı müzisyenlerinden Evrim Demirel piyanoda, Kağan Yıldız kontrbasta, Barış Doğukan Yazıcı trompette, Bulut Gülen'in trombonda yer alacağı konser ücretsiz olacak.
Konserde müzisyenler Berke Özgümüş ve Ece Göksu da konuk sanatçı olarak yer alacak.
- Elektrik kesintisi
Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali köyüne, 21 Mart salı günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da çalışmanın yapılacak saatlerde tedbir almaları istendiği yer alıyor.