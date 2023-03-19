En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da caz konserleri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi "LüleburCaz" konserleri kapsamında, 28 Mart'ta Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde caz konseri düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı müzisyenlerinden Evrim Demirel piyanoda, Kağan Yıldız kontrbasta, Barış Doğukan Yazıcı trompette, Bulut Gülen'in trombonda yer alacağı konser ücretsiz olacak.

Konserde müzisyenler Berke Özgümüş ve Ece Göksu da konuk sanatçı olarak yer alacak.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali köyüne, 21 Mart salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da çalışmanın yapılacak saatlerde tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.