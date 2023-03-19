Lüleburgaz'daki depremzedelere yardımlar sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Lüleburgaz'da misafir edilen depremzedelere yardımlar sürüyor.

Lüleburgaz İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Lüleburgaz Şubesi koordinesinde Vaiz Şule Albayrak, Kur'an Kursu Öğreticisi Esma Gümüş ve Manevi Rehber Ahmet Cemal Kahveci, HEAŞ lojmanlarında kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Müftülük personeli, depremzedelere gıda yardımı kartlarını teslim etti.

Ayrıca diğer gönüllüler ilçede kalan depremzede ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'nın çeşitli yardımlarını da ulaştırıyor.

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