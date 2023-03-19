Lüleburgaz'da ramazan pidesi fiyatları belirlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ramazan pidesi fiyat tarifesi belirlendi.

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının lezzetlerinden olan pidenin arife gününden itibaren fırınlarda üretilmeye başlanacağını belirtti.

250 gram ramazan pidesi 9.50 TL'den satışa sunulacağını ifade eden Karaca, 400 gram pidenin ise 15 lira olduğunu söyledi.

Özel üretim pide fiyatının ise her fırın tarafından serbest belirleneceğini aktaran Karaca, fiyatların tüm fırınlarda 13 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını kaydetti.













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