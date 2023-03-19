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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kurulmak istenen asfalt plent tesisini köylüler protesto etti.

Turgutbey köyünde bir firma tarafından kurulmak istenen asfalt plent tesisinin izinsiz olduğu ve çevreye zarar vereceği iddiasıyla Lüleburgaz'da bir grup tepki gösterdi.



Köy meydanında toplanan grup buradan tesisin kurulmak istendiği bölgeye yürümek istedi.

Jandarma ekipleri protestonun izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Jandarma araçlarıyla yola barikat kuruldu.

Protesto nedeniyle Pınarhisar-Lüleburgaz yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Yürüyüşüne izin verilmeyen grup, daha sonra araçlarıyla şantiye önüne giderek burada slogan attı, pankart ve dövizler açtı.

Köy sakinlerinden Nezahat Topal, grup adına yaptığı açıklamada, tesisten çıkacak gaz, toz ve dumanın rüzgarla Lüleburgaz halkının sağlığını etkileyeceğini iddia etti.

Tesisin kurulurken ilgili kurumlara herhangi bir bilgi verilmediğini ileri süren Topal, hukuki olarak hiçbir izin alınmadan kurulduğunu, tesisin kurulduğu bölge birinci sınıf tarım arazisi olduğunu savundu.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Trakya'nın yaşlı nüfus oranları açıklandı



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ nüfusunun yüzde 9,5 ile 16,2'sini yaşlılardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşlı nüfus oranlarını açıkladı.

Ülke genelinde yaşlı nüfus 8 milyon 451 bin 699'a ulaştı.

Buna göre, Trakya'da en çok yaşlı nüfusuna sahip il yüzde 16,2 ile Edirne'de oldu.

Kırklareli nüfusunun yüzde 15,3'ü, Tekirdağ'ın da yüzde 9,5'i yaşlılardan oluşuyor.​​​​​​​









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