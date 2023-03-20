Trakya'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Kırklareli'nin Akalar Mahalle Muhtarı Hakan Ediş, AA muhabirine, seçmen listelerinin bugün itibarıyla askıya çıkarıldığını belirterek, isimlerin listelerden kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kent sakinlerinden Orçun Mut ise vatandaşlık görevini yapmak amacıyla ismini kontrol ettiğini dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'daki muhtarlıklarda da seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

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