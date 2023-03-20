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KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan Burgas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Demirkov'a bilgi verdi.

Hedeflerinin Balkanlar ile yakınlaşmak ve yeni işbirlikleri kurmak olduğunu ifade eden Ilık, Kırklareli ekonomisini canlandırmak için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Pek çok alanda iş birliklerini geliştireceklerini anlatan Ilık, "İlimizdeki girişimciler için yeni pazarlara ulaşmak ve ihracatı arttırmak çok önemli. Bunun için önemli

görüşmelerde bulunduk. Oda olarak üyelerimizin yeni pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmak başlıca görevlerimiz arasında. Ticaretimizin gelişmesi, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin de devam etmesine katkı sağlayacak, hem bireyler hem ülkeler kazanacak." diye konuştu.

Demirkov ise Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artması yönünde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.





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