Kırklareli'nde "Temel Arıcılık ve Arı Hastalıkları Konferansı" düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Temel Arıcılık ve Arı Hastalıkları Konferansı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, üniversite olarak her alanda eğitim ve konferanslar düzenlediklerini söyledi.

Kentte arıcılığın her geçen gün geliştiğini ifade eden Demir, bu nedenle arıcılığın profesyonel yapılmasına destek olmak istediklerini kaydetti.

Ardından programa konuşmacı olarak katılan Soner Güner ve Yasin Köycü tarafından bal, polen ve propolis üretme yöntemleri, arı ırkları, özellikleri, arı hastalıkları gibi konular hakkında bilgi verildi.





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