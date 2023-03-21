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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif üyeleri bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Aksoy, kooperatiflerin insanların ihtiyaçlarını dayanışma ve kefalet suretiyle en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişiler olduğunu söyledi.

Kooperatiflere önem verdiklerini ifade eden Aksoy, kooperatif sayısının artması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Aksoy ve personeli tarafından kooperatifçilik faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verildi.

- Yaşlılara Saygı Haftası

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Kırklareli Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Yaşlılarla kahvaltı programında bulunan Uysal, yaşlılara bir gün değil her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlıların hayat tecrübelerinden, birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğini ifade eden Uysal, yaşlıların kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul

edildiğini belirtti.

Genç nesillere örnek teşkil ettiğini anlatan Uysal, "Davranış biçimi toplumsal birliğimiz ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Ömürlerinin en verimli yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren, bu günlerimizin mimarı olan büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en samimi duygularımla kutluyorum."

- Birlik Başkanlığına yeniden Bülent Oral seçildi

Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olağan genel kurulu yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edilmesinin ardından birlik başkanlığı ve yönetim kurulu seçimine gidildi.

Seçimde mevcut başkan Bülent Oral ile Aytaç Pekçeer'in listeleri yarıştı.

Oyların 494'ünü alan Oral yeniden başkan seçilirken, Pekçeer'in listesi ise 190 oy aldı.

Oral, seçimin ardından, listesine destek veren herkese teşekkür etti.

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