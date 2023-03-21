Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif üyeleri bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Aksoy, kooperatiflerin insanların ihtiyaçlarını dayanışma ve kefalet suretiyle en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişiler olduğunu söyledi.

Kooperatiflere önem verdiklerini ifade eden Aksoy, kooperatif sayısının artması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Aksoy ve personeli tarafından kooperatifçilik faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verildi.

- Yaşlılara Saygı Haftası

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Kırklareli Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Yaşlılarla kahvaltı programında bulunan Uysal, yaşlılara bir gün değil her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlıların hayat tecrübelerinden, birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğini ifade eden Uysal, yaşlıların kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul
edildiğini belirtti.

Genç nesillere örnek teşkil ettiğini anlatan Uysal, "Davranış biçimi toplumsal birliğimiz ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Ömürlerinin en verimli yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren, bu günlerimizin mimarı olan büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en samimi duygularımla kutluyorum."

- Birlik Başkanlığına yeniden Bülent Oral seçildi

Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olağan genel kurulu yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edilmesinin ardından birlik başkanlığı ve yönetim kurulu seçimine gidildi.

Seçimde mevcut başkan Bülent Oral ile Aytaç Pekçeer'in listeleri yarıştı.

Oyların 494'ünü alan Oral yeniden başkan seçilirken, Pekçeer'in listesi ise 190 oy aldı.

Oral, seçimin ardından, listesine destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçen yıl taşan Kazandere Barajı bu sene kuruma noktasına geldi
YEREL HABERLER Geçen yıl taşan Kazandere Barajı bu sene kuruma ...
Asker eğlencesinde silahlı kavga; 7 yaralı
YEREL HABERLER Asker eğlencesinde silahlı kavga; 7 yaralı
Kırklareli'nde "Temel Arıcılık ve Arı Hastalıkları Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Temel Arıcılık ve Arı Hastalıkları ...
Kırklareli'nde asker uğurlama etkinliğinde silahlı kavga
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asker uğurlama etkinliğinde silahlı ...
Kırklareli'nde aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis ...
Kırklareli'nde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 3 ...
KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret
YEREL HABERLER KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret
Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
45 yıllık besicilik hayaline devlet desteği ile kavuştu
YEREL HABERLER 45 yıllık besicilik hayaline devlet desteği ile ...
Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör ...
Trakya'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı
YEREL HABERLER Trakya'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde kurum personellerine trafik güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kurum personellerine trafik güvenliği ...
Lüleburgaz'da ramazan pidesi fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da ramazan pidesi fiyatları belirlendi
Lüleburgaz'daki depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Lüleburgaz'daki depremzedelere yardımlar sürüyor
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.