Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kesinleşmiş 12 hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.D'nin 15 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

















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