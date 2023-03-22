KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde camiler ramazan ayına hazırlandı.
Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vatandaşların ibadetlerini yapabilmeleri amacıyla çalışmalar yaptıklarını bildiren Altıntaş, "Beraberliğin huzuruna, paylaşmanın mutluluğuna doyduğumuz, hayırlı, mutlu ve sağlıklı bir ramazan ayı diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Memurluğa atanan personel yemin etti
Evrensekiz Belediyesinde asil olarak memurluğa atananlar için yemin töreni düzenlendi.
Belediyede sözleşmeli personel olarak görev yapan 5 sözleşmeli personel, asil memurluğa atandı.
Personel için belediye binasında yemin töreni düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın da katıldığı törende yemin eden memurlar, göreve başladı.