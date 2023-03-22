Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde 6 şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda iş yerlerinde yapılan aramalarda, 17 bin 180 tütün doldurulmuş makaron, 43 bin 600 de boş makaron, 14 kilo 900 gram tütün, 1375 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.







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