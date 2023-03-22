Kırklareli'nde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık suçundan gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu kullanmak, satın almak, kabul etmek" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezine müracaat eden G.E, evinden televizyon ve cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin R.K, olduğunu "uyuşturucu kullanmak, satın almak, kabul etmek" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamların ardından Kırklareli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca şüpheli R.K'nın hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.





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