Kırklareli'nde işitme engelli afetzedeye polis ekiplerinden sürpriz doğum günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eşiyle Kırklareli'ndeki öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedeye, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen Tuncay Şahinoğlu, işitme engelli eşi Yeter Şahinoğlu'nun doğum günü dolayısıyla Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinden yardım istedi.

Yurtta düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında, polis ekipleri Şahinoğlu'na pasta ve çiçek götürdü.

Ekipler, pastasındaki mumları üfleyen Şahinoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.