Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 76 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 31 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 76 kişiyi gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü, savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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