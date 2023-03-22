Kırklareli'nde bal kabağı tohumu tanıtımı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Vizeli Balkız Projesi" kapsamında iki çeşit bal kabağı tohumu tanıtıldı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde geliştirilen Ballıkız ve Arıcan-97 bal kabağı tohumları Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında kadın üreticilere tanıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, konuşmasında, kentte tarımsal faaliyetleri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kırklareli'nin iklim şartlarına ve toprak yapısına uygun tohumları tespit etmek istediklerini ifade eden Aksoy, bu kapsamda çalışmaların hızla yürütüldüğünü kaydetti.

Her bir hububat, bakliyat ve ürünlerde daha fazla verim, yüksek kalite elde etmeyi amaçladıklarını anlatan Aksoy, "Atalarımızın bugüne kadar Anadolu topraklarında yetiştirdiği bu yerli tohumlar bizim kendi değerlerimizdir. Türkiye'mizin kabak üretiminde hak ettiği yere ulaşabilmesi için bu gibi çalışmaların üreticimizle bir olup onları daha iyi yerlere getirerek başarabiliriz. Bakanlığımız bu ve bunun gibi birçok konuda desteklemelerde bulunmaktadır. Bu desteklemelerde de her zaman kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, kabak bitkisi ve yetiştiriciliği, depolama ve pazarlama hakkında üreticilere bilgi verildi.

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