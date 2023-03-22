Kırklareli'nde kum ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kum ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne müracaat eden S.S, kum ocağından bazı eşyaların çalındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli O.S, Z.K. ve A.Ş.Ö gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.





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