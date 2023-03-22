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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da yağmur ve şükür duası yapıldı.

Ovacık köyünde gerçekleştirilen duaya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cami avlusu ve muhtarlık binası bahçesinde toplanan vatandaşlar dua etti. Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, konuşmasında suyun çok önemli olduğunu belirtti.

Suyun dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden Demir, yağmurun geçimini tarımdan sağlayan vatandaşlar için daha çok önemli olduğunu söyledi. Yapılan etkinliğe katılanlara yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

- U-14 şampiyonluğu kupa töreni

Lüleburgaz'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından U-14 şampiyonluğu kupa töreni yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde Kırklareli Yıldırımspor ile karşılaşan Lüleburgaz Atletik, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Ligde namağlup şampiyon olan Lüleburgaz Atletik takımına düzenlenen törenle kupası verildi.

Törene, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Hasan Başdemir ile kulüp yöneticileri katıldı.

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