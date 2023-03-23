Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 4,5 gram metamfetamin, 2,5 gram kubar esrar, 61 litre kaçak içki, 7 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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