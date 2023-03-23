Kırklareli Valisi Ekici'den, ramazan mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan on bir ayın sultanı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliğin pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği özel günler olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Hadis-i Şerifi'nin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar çevreye karşı duyarlı olmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız."

Deprem bölgesindeki yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını belirten Ekici, "Bu mübarek ayda halkımızın depremzede ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak, onlarla dayanışma içerisinde olacaklarına inanıyorum. Bu değerler korunduğu ve devam ettiği sürece aşamayacağımız hiçbir engel, varamayacağımız hiçbir hedef yoktur." ifadelerini kullandı.

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