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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince kurulan seralarda sebze üretimi başladı.

Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan seralarda salatalık, domates, biber ve dolma biber yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, 15 bölgede 500'er metrekare alanlarda kurulan seralarda sebzelerin filizlendiğini belirtti.

Talay, seraların Pınarhisar ve çevresine ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri sunma hedefiyle kurulduğunu anımsattı.

- Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesine bağlı 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 26 Mart Pazar günü Erikleryurdu, Karabayır, Nacak, Yeniköy, Tasağıl ve Değirmencik köylerine bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

- Okul servisleri denetlendi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Trafik Jandarması 16-22 Mart tarihlerinde okul servislere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 111 okul servisi ile sürücüsü kontrol edilirken, öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Açıklamada, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla araçların denetlendiği ifade edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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