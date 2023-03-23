Trakya'daki 14 barajın 12'sinde doluluk oranı azaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın 12'sinde doluluk oranı geçen yılın mart ayına göre azaldı.

Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayında 749 milyon 479 bin metreküp olarak kayda geçti.

Bölgede uzun zamandır süren kuraklık nedeniyle barajlardaki mevcut su günden güne azalıyor.

Bu yıl 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayına göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.

- Suyu en fazla azalan kent Kırklareli oldu

Edirne'de 6 barajda 2022 yılının mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olan su miktarı, bu yıl 236 milyon 30 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl 269 milyon 979 bin metreküp su bulunan 4 barajda, bu yıl 165 milyon 656 bin metreküp su ölçüldü.

Tekirdağ'da ise 4 barajdaki su miktarı 199 milyon 468 bin metreküpten 160 milyon 593 metreküpe geriledi.

Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.

Edirne'deki barajlarda geçen yıla göre 44 milyon 2 bin, Tekirdağ da 37 milyon 875 bin metreküp azalma yaşandı.

Barajların 20 Mart 2022-20 Mart 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İl 20.03.2022 Hacim (milyon m3) 20.03.2022 Doluluk Oranı % 20.03.2023 Hacim (milyon m3) 20.03.2023 Doluluk Oranı % Süloğlu Edirne 42.164 93 30.649 68 Altınyazı Edirne 29.683 81 13.687 37 Hamzadere Edirne 138.450 67 138.210 67 Kadıköy Edirne 11.634 21 5.771 10 Sultanköy Edirne 17.361 64 15.813 58 Y.Karpuzlu Edirne 40.740 92 31.900 72 Armağan Kırklareli 35.290 68 34.625 67 Çayırdere Kırklareli 18.635 66 19.865 70 Kayalıköy Kırklareli 110.131 73 54.075 36 Kırklareli Kırklareli 105.923 93 57.091 50 Çokal Tekirdağ 149.661 73 136.955 67 Karaidemir Tekirdağ 35.025 31 16.406 15 Naipköy Tekirdağ 9.517 44 5.564 26 Türkmenli Tekirdağ 5.165 34 1.668 11 TOPLAM

749.479

562.279



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.