Kırklareli'nde 5 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Orman İşletme Müdürlüğünce 5 bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde oluşturulan stantta ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

Vatandaşlar fidan dağıtımına büyük ilgi gösterdi. 5 bin çam ve meyve fidanı kısa sürede dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, AA muhabirine gelecek kuşaklara dağa yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

Her vatandaşın en az bir dikili ağacının olması gerektiğini belirten Karakaya, vatandaşların aldığı fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmasını istedi.



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