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Kırklareli'nde öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedeler ilk iftarlarını yaptı

AA

Kırklareli'nde öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedeler ilk iftarlarını yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen depremzedeler, ilk iftarını yaptı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'na yerleşen depremzedeler, yemekhanede yemeklerini aldıktan sonra ezanın okunmasını bekledi.

Ezanın ardından dua eden vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Malatya'dan gelen Hakan Alten, AA muhabirine, buruk bir ramazan yaşadıklarını söyledi.

Memleketlerinden uzakta iftar yaptıklarını ifade eden Alten, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş'tan gelen Adnan Sakarya da depremde birçok yakınlarını kaybettiklerini belirterek, hüzünlü bir ramazan yaşadıklarını anlattı.

Çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Sakarya, "Allah devletimizden razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Öğrenci yurdunda orucumuzu açtık. Her türlü imkanlar da bize sağlanıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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