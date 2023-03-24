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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurul Toplantısı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Murat Kılıç tarafından 2022 Ekim-2023

Mart döneminde ilgili kurumların gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılmasına yönelik kararlar alındı.

- Çiğ süt desteklemeleri icmal listesi askıya çıkarıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiğ süt desteklemeleri icmal listesinin askıya çıkarıldığını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, listenin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden kontrol edilebileceğini belirtti.

Listelerin 26 Mart Pazar gününe kadar askıda kalacağını ifade eden Aksoy, "Bu süreçte askı listelerinin kontrol edilerek, varsa itirazların il ve ilçe müdürlüklerimize yapılması gerekmektedir. Üreticilerimize önemle duyurulur." ifadelerini kullandı.

- Kesimoğlu başarılı sporcuları kabul etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Açık Tekvando Turnuvası'nda başarılı olan sporcuları makamında kabul etti.

Kesimoğlu, 33 kiloda birinci olan Beren Ada Gelgeç ile 49 kiloda üçüncülük elde eden Nisanur Sarı'yı tebrik etti.

Kentin adını spor ile duyuran gençlere teşekkür eden Kesimoğlu, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini kaydetti.

Kesimoğlu daha sonra sporcularla sohbet etti.

- Kale mısır çeşidi tanıtıldı

Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yeni tescil edilen kale mısır çeşidi Babaeski'de üreticilere tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yerli tohumlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Yerli mısır tohumlarının hem silajlık hem de tanelik olarak istenilen seviyelere ulaşmaya başladığını bildiren Aksoy, üreticilerin yerli tohum kullanmalarını önerdi.

Konuşmaların ardından kale mısır çeşidinin özellikleri hakkında bilgi verildi.





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