Trakya'da öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelere satranç eğitimi

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KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunca, "Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor Projesi" kapsamında Edirne ve Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelere satranç eğitimi veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen depremzedeler için birçok etkinlik düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyesi Aykut İlker Mete, Kırklareli İl Temsilcisi Rafet Gülmez, Edirne İl Temsilcisi Umut Güney, gönüllü satranç antrenörleri afetzede vatandaşların misafir edildiği öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

Afetzede vatandaşların motivasyonlarının arttırılması amacıyla yurtlarda satranç eğitimi verildi.

Eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.









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