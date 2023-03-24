Kırklareli'nde üreticilere "süt sağım eğitimi" verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından üreticilere süt sağım ve sanitasyon eğitimi verildi.

Kayalı köyünde düzenlenen eğitimde Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çetin tarafından kaliteli süt elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, sağım şekilleri ve sağım hijyeni konuları anlatıldı.

Çiftlikten sofraya gıda güvenliğini sağlamanın ilk aşamasının sağım olduğunu ifade eden Çetin, "Süte su katmak, sütün yağını almak gibi yollara tevessül ederek imajınızı zedelemeyin, hele hele hasta ve tedavi gören hayvanların sütlerini sağlıklı süte karıştırmayın. Hayvanların antibiyotikli sütlerini sağlıklı süte karıştırırsanız, o sütlerden peynir, yoğurt, ayran yapılamaz. Ayrıca mikropların ilaçlara direnç oluşturmasına neden olursunuz, bu da günümüzün en önemli sorunlarından biridir." dedi.

Çetin, ardından üreticilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.