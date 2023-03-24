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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik Merkezi üyeleri Orman Haftası kapsamında çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete ve yaklaşık 25 üye gençlik merkezi bahçesine fidan dikti.



Mete, AA muhabirine, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Tüm gençleri fidan dikmeye davet eden Mete, "Yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmak, geleceğe nefes olmak ve bu mirası korumak bizim elimizde." dedi.



- Kültür ürünleri sergisi açıldı

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde kültür ürünleri sergisi açıldı.

Üsküp Kurs ve Yaşam Merkezinde kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan tarafından gerçekleştirildi.



Kalkan, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşam merkezlerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Kalkan, tüm vatandaşları merkezlerde açılan kurslara davet etti.





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