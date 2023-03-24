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KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesince kültür ve sanat gezileri düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gezi programları yapılacağını belirtti.

Bu yıl program dolayısıyla İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin gezdirileceğini aktaran Özalp, gezi programına katılmak isteyenlerin belediye halkla ilişkiler birimine kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

İlk gezinin 25 Mart'ta yapılacağını belirten Özalp, "Ramazan ayı gezi programına katılacak tüm bayanlarımıza güzel anılarla dönmelerini diliyorum. Cami ziyaretlerimizin ardından iftar yemeği yenip, sonrasında teravih namazı kılınacak." ifadelerini kullandı.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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