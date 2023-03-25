Kırklareli'nden deprem bölgesine 345 tır yardım malzemesi gönderildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere bugüne kadar 345 tır yardım malzemesi gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de yardım seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Kentten şuana kadar 345 tır yardım malzemesinin bölgeye sevkiyatının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgeye 1600 personel, 200 iş makinesi ile ekipman, 9 bin 939 çadır, 3 bin 300 ton yakacak ile 100 soba gönderildiği kaydedildi.

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