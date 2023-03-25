Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri huzurevi sakinleri ile mangana oynadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri huzurevi sakinleri ile mangana oynayıp vakit geçirdi.

Ortaokul öğrencileri "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Öğrenciler bir süre sohbet ettikleri yaşlılar ile mangana oynadı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler ile yaşlıların keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Uysal, yaşlıların her fırsatta ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.