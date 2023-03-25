Kırklareli'nde "Cane Corso" cinsi köpek 14 yavru doğurdu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İtalyan ırkı 17 aylık "Cane Corso" cinsi köpek 14 yavru dünyaya getirdi.

Köpeğin sahibi Ünal Başkur, AA muhabirine, kızlarının isteği üzerine yavruyken aldıkları ve "Roma" adını verdikleri köpeklerine yaklaşık 15 aydır baktıklarını söyledi.

Köpeğinin çok uysal ve sevecen olduğunu anlatan Başkur, "Roma bize ramazan bereketiyle geldi. Biz 6-8 yavru bekliyorduk, 8'i erkek 14 yavru doğurdu." dedi.

Anne köpek ve yavrularının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Başkur şöyle konuştu:

"Gece 04.15'te başlayan doğum, ertesi gün 16.15'te yani yaklaşık 12 saatlik periyot sonrasında 14 yavru ile sona erdi. Hiç beklemediğimiz bir sayıydı. Daha önce de duymuştuk 2014 yılında Bursa'da yine aynı ırktan bir doğum gerçekleşmiş, onun da sayısı 14'müş. Biz belki rekoru kırarız dedik ama yalnızca o rekoru 9 yıl sonra tekrarlamış olduk. Keyif verici bir şey. İlk hedefimiz yavruları sağlıklı bir şekilde büyütebilmek." diye konuştu.

Başkur, yavruların bir kısmına kendilerinin bakacağını, diğerlerini ise sahiplendirmeyi düşündüklerini ifade etti.







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