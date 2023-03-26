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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde iş insanı Osman Şansal, 2 bin 500 kişilik iftar programı düzenledi.

Fabrikanın deposunda gerçekleştirilen iftar programına, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıldı.

Ayrıca çocuklara da balon ve hediyeler verildi.

- TÜED'ten gezi düzenlenecek

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Lüleburgaz Şubesi ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezisi düzenlenecek.

Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, gezilerin 9 nisan ve 16 nisanda yapılacağını bildirdi.

Tüm emeklileri geziye davet eden Kaplan, derneğe üye olmayan emeklilerin de geziye katılabileceklerini belirtti.

- Meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Lüleburgaz ilçesinin Ayvalı köyünde vatandaşlar 1200 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Ayvalı köyünde düzenlenen etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar ile köyde yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 1200 meyve fidanı dikildi.

Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara daha yeniş bir çevre bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Fidanları toprakla buluşturan vatandaşlara teşekkür eden Yüce, bu tür etkinliklerin artması için çaba göstereceklerini kaydetti.

- Depremzede ailelere ramazan yardımı yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Lüleburgaz'da misafir edilen depremzede ailelere ramazan yardımları sürüyor.

Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, AA muhabirine, Lüleburgaz'da misafir edilen 350 aileye Türkiye Diyanet Vakfı ve Lüleburgaz Müftülüğünce yardımlar ulaştırıldığını söyledi.

Ailelere 500 liralık market alışveriş kartı verildiğini ifade eden Demir, "Görevlilerimiz, köyler, kasabalar ve ilçe merkezinde ev eşyası, koltuk takımı, beyaz eşya, mutfak eşyaları buldu. Bunu da kaymakamlık ile organize şekilde yapıyoruz ve raporluyoruz. Eşyaları

ayarladıktan sonra da gıda yardımına başladık." diye konuştu.

Yardımların devam edeceğini ifade eden Demir, hayırseverlere de desteklerinden olayı teşekkür etti.

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