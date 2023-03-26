Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde iş insanı Osman Şansal, 2 bin 500 kişilik iftar programı düzenledi.

Fabrikanın deposunda gerçekleştirilen iftar programına, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıldı.

Ayrıca çocuklara da balon ve hediyeler verildi.

- TÜED'ten gezi düzenlenecek

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Lüleburgaz Şubesi ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezisi düzenlenecek.

Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, gezilerin 9 nisan ve 16 nisanda yapılacağını bildirdi.

Tüm emeklileri geziye davet eden Kaplan, derneğe üye olmayan emeklilerin de geziye katılabileceklerini belirtti.

- Meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Lüleburgaz ilçesinin Ayvalı köyünde vatandaşlar 1200 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Ayvalı köyünde düzenlenen etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar ile köyde yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 1200 meyve fidanı dikildi.

Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara daha yeniş bir çevre bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Fidanları toprakla buluşturan vatandaşlara teşekkür eden Yüce, bu tür etkinliklerin artması için çaba göstereceklerini kaydetti.

- Depremzede ailelere ramazan yardımı yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Lüleburgaz'da misafir edilen depremzede ailelere ramazan yardımları sürüyor.

Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, AA muhabirine, Lüleburgaz'da misafir edilen 350 aileye Türkiye Diyanet Vakfı ve Lüleburgaz Müftülüğünce yardımlar ulaştırıldığını söyledi.

Ailelere 500 liralık market alışveriş kartı verildiğini ifade eden Demir, "Görevlilerimiz, köyler, kasabalar ve ilçe merkezinde ev eşyası, koltuk takımı, beyaz eşya, mutfak eşyaları buldu. Bunu da kaymakamlık ile organize şekilde yapıyoruz ve raporluyoruz. Eşyaları
ayarladıktan sonra da gıda yardımına başladık." diye konuştu.

Yardımların devam edeceğini ifade eden Demir, hayırseverlere de desteklerinden olayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 63 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi
YEREL HABERLER Kırklareli'ne 63 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği ...
Kırklareli'nde "Cane Corso" cinsi köpek 14 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Cane Corso" cinsi köpek 14 yavru ...
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri huzurevi sakinleri ile mangana oynadı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri huzurevi ...
Kırklareli'nden deprem bölgesine 345 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nden deprem bölgesine 345 tır yardım ...
Dereköy Sınır Kapısı'nda "yurt dışından giriş yapan araçlarda dezenfeksiyon zorunluluğu" kaldırıldı
YEREL HABERLER Dereköy Sınır Kapısı'nda "yurt dışından giriş yapan ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde üreticilere "süt sağım eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde üreticilere "süt sağım eğitimi" ...
Trakya'da öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelere satranç eğitimi
YEREL HABERLER Trakya'da öğrenci yurdunda misafir edilen ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.