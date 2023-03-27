Kırklareli'nde cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu

100 bin imza için son gün yaklaşıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesindeki cam fabrikasında patlama meydana geldi.



İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği patlama sonucu fabrikada hasar oluştu.



Patlamanın elektrikli şofbenden kaynaklandığı değerlendiriliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.