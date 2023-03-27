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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceledi.

Cadde, sokaklar ile yağmursuyu olukları ve mazgalların temizlendiğini aktaran Gün, temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Gün, ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

- Başkan Talay, depremzede aile ile iftar yaptı

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, depremzede aile ile birlikte iftar yaptı.

Talay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Pınarhisar'a gelen depremzede aileyi ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ayı olduğunu ifade eden Talay, "Rabbim bu mübarek ramazan ayı hürmetine ülkemizi her türlü afet ve beladan korusun. Afetin yaralarını el birliği ile saracağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar dilerim." diye konuştu.

- Vize Belediyesi'nden İstanbul gezisi

Vize Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik İstanbul gezisi düzenlendi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ile eşi Meltem Özalp de kadınlarla birlikte geziye katıldı.

Geziye katılanlar, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya Camisi ve Sultanahmet Camisi ile Pierre Loti'yi gezdi.

Özalp, ramazan ayı dolayısıyla kültürel gezilere devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların İstanbul'un tarihi ve turistlik yerleri görme imkanı bulduğunu ifade eden Özalp, geziye yaklaşık 50 kadının katıldığını kaydetti.

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