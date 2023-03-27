Kırklareli'nde tarım araçlarında reflektör denetimi yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince reflektör denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Vize ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde reflektör denetiminde bulundu.
Ekipler, denetimlerde tarım araçları ve traktör römorklarını durdurarak kontrol etti.
Reflektör bulunmayan araçlardaki sürücülere reflektör kullanımı hakkında uyarı yapılarak, reflektör ve tepe lambasının önemi hakkında bilgi verildi.
Ayrıca ekipler Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde okul servis araçları denetledi.