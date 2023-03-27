Şaptan 13 yıldır ari Trakya'ya hastalığın gelmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şaptan 13 yıldır ari Trakya'ya hastalığın gelmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor

AA

Şaptan 13 yıldır ari Trakya'ya hastalığın gelmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Şap hastalığından ari Trakya'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması için çalışmalar sürüyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından 2010 yılında "şaptan ari" bölge ilan edilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 800 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığından korunması için ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen aşılar veteriner hekimler tarafından hayvanlara uygulanıyor.

Ekiplerin yoğun mesaisine üreticiler de destek veriyor. Üreticiler, hayvan ağıllarının önüne kireç dökerek tedbir almaya çalışıyor.

- "Trakya'da şap hastalığıyla ilgili bir sorun görülmedi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine Trakya'da şap hastalığıyla ilgili bir sorun görülmediğini söyledi.

Trakya'nın 13 yıldır şap hastalığından ari olması nedeniyle aşılama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade eden Aksoy, Kırklareli'nde yaklaşık 500 bin hayvanın aşılanması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız ve besicilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Bölgemize zaten canlı hayvan girişleri kapalı. Biz bu konuda tedbirlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Veteneriner hekimlerimiz gece gündüz demeden bölgemizdeki hayvanların aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor."

Kızılcıkdere köyünde yaklaşık 20 yıldır besicilik yapan Aydın Güngördü de şapın bölgeye gelmemesi için herkesin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanlarını hastalığa karşı aşıladıklarını anlatan Güngördü, ağıla girerken de ayakkabı veya çizmelerini kireç ve çamaşır suyuyla yıkayıp tedbir almaya çalıştıklarını ifade etti.

- Aşılama çalışmaları hızlı şekilde sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da 156 bin büyükbaş hayvanın aşılama programına alındığını belirtti.

Hayvanların en kısa sürede aşılanması için çalıştıklarını ifade eden Beyazıt, "Gebeliğin son döneminde olan ileri gebeler ve yeni doğan yavrular aşılanmamaktadır. Bu şekilde aşılanmayan hayvanları da takip ederek doğum sonrası ve aşılamaya uygun gün büyüklüğüne varan buzağıları da en kısa sürede aşılayarak ilimizdeki tüm hayvanların aşılanmasını sağlayacağız." dedi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise şap hastalığıyla mücadelede yeteri kadar aşının olduğunu ve aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını bildirdi.

Öcal, şehirde 147 bin büyükbaş hayvanın aşılanacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde tarım araçlarında reflektör denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde tarım araçlarında reflektör denetimi ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde jandarma bir haftada 300 düzensiz göçmeni yakaladı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma bir haftada 300 düzensiz ...
Kırklareli'nde cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde cam fabrikasında meydana gelen patlama ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'ne 63 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi
YEREL HABERLER Kırklareli'ne 63 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği ...
Kırklareli'nde "Cane Corso" cinsi köpek 14 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Cane Corso" cinsi köpek 14 yavru ...
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri huzurevi sakinleri ile mangana oynadı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri huzurevi ...
Kırklareli'nden deprem bölgesine 345 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nden deprem bölgesine 345 tır yardım ...
Dereköy Sınır Kapısı'nda "yurt dışından giriş yapan araçlarda dezenfeksiyon zorunluluğu" kaldırıldı
YEREL HABERLER Dereköy Sınır Kapısı'nda "yurt dışından giriş yapan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.