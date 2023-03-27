Şaptan 13 yıldır ari Trakya'ya hastalığın gelmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor

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KIRKLARELİ (AA) - Şap hastalığından ari Trakya'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması için çalışmalar sürüyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından 2010 yılında "şaptan ari" bölge ilan edilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 800 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığından korunması için ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen aşılar veteriner hekimler tarafından hayvanlara uygulanıyor.

Ekiplerin yoğun mesaisine üreticiler de destek veriyor. Üreticiler, hayvan ağıllarının önüne kireç dökerek tedbir almaya çalışıyor.

- "Trakya'da şap hastalığıyla ilgili bir sorun görülmedi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine Trakya'da şap hastalığıyla ilgili bir sorun görülmediğini söyledi.

Trakya'nın 13 yıldır şap hastalığından ari olması nedeniyle aşılama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade eden Aksoy, Kırklareli'nde yaklaşık 500 bin hayvanın aşılanması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız ve besicilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Bölgemize zaten canlı hayvan girişleri kapalı. Biz bu konuda tedbirlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Veteneriner hekimlerimiz gece gündüz demeden bölgemizdeki hayvanların aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor."

Kızılcıkdere köyünde yaklaşık 20 yıldır besicilik yapan Aydın Güngördü de şapın bölgeye gelmemesi için herkesin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanlarını hastalığa karşı aşıladıklarını anlatan Güngördü, ağıla girerken de ayakkabı veya çizmelerini kireç ve çamaşır suyuyla yıkayıp tedbir almaya çalıştıklarını ifade etti.

- Aşılama çalışmaları hızlı şekilde sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da 156 bin büyükbaş hayvanın aşılama programına alındığını belirtti.

Hayvanların en kısa sürede aşılanması için çalıştıklarını ifade eden Beyazıt, "Gebeliğin son döneminde olan ileri gebeler ve yeni doğan yavrular aşılanmamaktadır. Bu şekilde aşılanmayan hayvanları da takip ederek doğum sonrası ve aşılamaya uygun gün büyüklüğüne varan buzağıları da en kısa sürede aşılayarak ilimizdeki tüm hayvanların aşılanmasını sağlayacağız." dedi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise şap hastalığıyla mücadelede yeteri kadar aşının olduğunu ve aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını bildirdi.

Öcal, şehirde 147 bin büyükbaş hayvanın aşılanacağını ifade etti.

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