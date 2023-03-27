Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Aksoy, AA muhabirine ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları için denetimlere ağırlık verildiğini ifade eden Aksoy, "Tarladan sofraya güvenilir gıdanın temini için gıda zincirinin her aşamasında, tarlada, bahçede, seralarda, üretim alanlarında olduğu kadar gıdanın işlendiği, en son tüketime sunulduğu işletmelerimizde yıl boyunca devam eden denetimlerimizi ramazan ayında da yapmaya devam ediyoruz." dedi.

İnsan sağlığını göz önünde bulundurduklarını anlatan Aksoy, "Ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı işletmelerimize yasal işlemlerde uygulayabiliriz. Bu gibi durumların yaşanmaması ve halkımızın sağlığı için ramazan ayı boyunca denetimlerimizi sıklaştırarak devam edeceğiz." dedi.

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