Kırklareli'nde 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında karma resim sergisi açıldı.

İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak ile Amatör Ressamlar Derneği yönetici ve üyeleri katıldı.

Şen, konuşmasında, 59. Kütüphane Haftası'nda bir dizi etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

Kütüphanelerin eğitim alanındaki yeri ve önemini çok farklı olduğunu ifade eden Şen, her türlü bilgi ve kaynaklara kütüphanelerden ulaşılabildiğini kaydetti.

Şen, etkinliklere destek veren dernek ve kurumlara da teşekkür etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar sergilenen resimleri inceledi. 55 resmin yer aldığı sergi, hafta boyunca açık kalacak.

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