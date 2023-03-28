Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde kaçak avcılıkta kullanılan 2 avcı kulübesi (güme) yıkıldı, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tatarköy göleti mevkisinde 2 güme belirledi.
Ekipler, gümelerde yaptığı aramada, avcılıkta kullanılan ses yayın cihazı ele geçirdi.
Şüpheliler M.D ve S.B'ye ait olduğu tespit edilen gümeler yıkıldı.
Ekipler 2 şüpheli hakkında "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten işlem başlattı.