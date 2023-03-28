Kırklareli'nde asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde inşaat atıklarını araziye döktürdüğü ileri sürülen kişi hakkında, işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezine bağlı Karakoç köyünde O.M'nin inşaat atıklarını izinsiz kendi arazisine döktürdüğünü tespit etti.

İdari para cezası uygulanan O.M. hakkında işlem başlatıldı.

- Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karakoç köyünde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir şüphelinin saklandığı ihbarını aldı.

Ekipler yaptığı çalışmada yakaladığı H.K'nın GBT'sini (Genel Bilgi Sistemi) sorguladı.

H.K'nın iki farklı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.