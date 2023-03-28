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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde mahalle iftarları düzenleniyor.

Lüleburgaz Belediyesince Naim Süleymanoğlu Parkı'nda iftar programı organize edildi.

Programa Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Burgas Milletvekili Sevim Ali, Haskovo Milletvekili Mümün Sali ve vatandaşlar katıldı.

Gerenli, geçen yıl başladıkları iftar sofralarını bu yıl da sevgiyle kurmaya

başladıklarını söyledi.

Ramazanın hoşgörü ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Gerenli, "Ramazanın ülkemize ve dünyaya bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.

Etkinlikte daha sonra Hacivat ve Karagöz gösterisi sahnelendi.

- Lüleburgaz'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Lüleburgaz ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yardımlar sürüyor.

Ahmetbey beldesinde vatandaşların desteği ile toplanan yardım malzemeleri kamyonla deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, deprem bölgesindeki vatandaşlar ile dayanışmanın devam ettiğini söyledi.

Altıntaş, yardım kampanyasının sürdüğünü kaydetti.





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